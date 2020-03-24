Армія отримала 10 тисяч експрес-тестів та 20 тисяч захисних масок

Збройні сили отримали експрес-тести, захисні маски та спеціальні захисні костюми, які використовуватимуться в межах карантинних заходів з протидії коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на інформацію заступника командувача Медичних сил Андрія Галушка.

«Медичні сили отримали 10 тисяч експрес-тестів, які будуть розподілені по всіх військово-медичних клінічних центрах, гарнізонних та мобільних госпіталях у районі проведення ООС. Напередодні регіональні ВМКЦ отримали 20 тисяч захисних масок. Крім того, медичні установи забезпечені також дезінфікуючими засобами», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Галушка, до ЗСУ також почали надходити спеціальні захисні костюми, які безпосередньо для потреб армії почало виробляти одне з вітчизняних підприємств. «На сьогодні для нас виготовлено уже 80 костюмів, половину з яких відправлено в медичну службу ООС. В подальшому ми отримаємо ще кілька партій цього добротного захисного обмундирування», - цитує Галушка пресслужба.

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Як повідомляв Укрінформ, серед військовослужбовців ЗСУ станом на 24 березня не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус.

Фото: ДПСУ