В армії не виявили жодного випадку коронавірусу

Серед військовослужбовців ЗСУ станом на 24 березня не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на інформацію заступника командувача Медичних сил Андрія Галушка.

«Станом на 12.00 24 березня не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірусну інфекцію військовослужбовця або працівника Збройних Сил України», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, нині на самоізоляції вдома знаходяться 130 військовослужбовців, які повернулися в Україну з-за кордону або контактували з людьми, які тепер проходять обсервацію.