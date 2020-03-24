Окупанти на Донбасі приховують інформацію про переповнені інфекційні лікарні – розвідка

Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях приховують інформацію щодо великої кількості хворих в інфекційних відділеннях медзакладів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на інформацію Головного управління розвідки.

«Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях намагаються через засоби масової інформації переконати місцеве населення, що осіб із симптомами коронавірусу не виявлено. При цьому, приховується інформація, що інфекційні відділення медичних закладів, у тому числі військових, переповнені хворими з високою температурою», - йдеться в повідомленні.

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Крім того зазначається, що приховується зростання кількості померлих з діагнозами гострого респіраторного захворювання. Так, протягом минулого тижня тільки у 7 міській лікарні Луганська від нібито «звичайної пневмонії» померли 9 осіб. Разом з тим, за висновками патологоанатомів причини цих смертей мають ознаки, притаманні Covid-19. Водночас це заборонено вказувати в офіційних документах, інформує розвідка.