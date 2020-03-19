Бійцям ООС на передову передали 16 тисяч медичних масок – штаб ООС

З метою протидії коронавірусній інфекції серед військових, які боронять Україну на лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях, було передано 16 тисяч захисних масок.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Для забезпечення протиепідемічного режиму у підрозділи Об’єднаних сил організовано постачання медичних масок, захисного одягу, обладнання та засобів для дезінфекції, лікарських засобів, швидких лабораторних тестів для діагностики Covid-19, а також медичної апаратури та приладів для інтенсивної терапії на випадок розвитку ускладнень від даної хвороби. Так, за підтримки Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій Об’єднаним силам передано 16 тисяч медичних масок. Найближчим часом очікується надходження такої допомоги і від благодійних організацій», - повідомляють в пресслужбі.

Як зазначається, на сьогодні у складі Об’єднаних сил є 4 військових мобільних госпіталі, де підготовлено до прийому контактних осіб ізолятори загальною місткістю до 200 ліжок. Наразі в Маріуполі додатково розгортаються 35 ліжок в інфекційних боксах військового мобільного госпіталю на випадок масового надходження хворих на коронавірус. Для проведення інтенсивної терапії у військових мобільних госпіталях є 24 апарати штучної вентиляції легень.

У штабі також повідомили, що в мобільних госпіталях кожних два тижні проводяться навчання щодо роботи у випадку виявлення Covid-19. Тренування проходять усі, хто може бути причетним до транспортування, ізоляції, приймання та лікування хворих. Це, зокрема, медичний персонал госпіталів, військових частин, водії санітарного транспорту, екіпажі вертольотів.

У військах постійно виконуються режимно-ізоляційні заходи, такі як обмеження переміщення особового складу, відміна масових заходів, відпусток, температурний контроль тіла на вході до військової частини тощо. Також регулярно проводиться профілактична дезінфекція приміщень, місць загального користування та пунктів харчування.

На всіх шести контрольних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ) в районі ведення операції Об’єднаних сил проводиться температурний контроль осіб, які прибувають з тимчасово окупованої території України.

«На сьогодні серед військовослужбовців Об’єднаних сил випадків Covid-19 не зареєстровано», - запевнили в пресслужбі.

У військових підрозділах та серед цивільного населення також проводиться роз’яснювальна робота про заходи перестороги та толерантного ставлення до хворих на Covid-19 або осіб з підозрою на захворювання.