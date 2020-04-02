Уряд розширив список установ, які можуть працювати під час карантину

Кабінет міністрів у період карантину дозволив продаж запчастин для транспортних засобів, добового молодняка свійської птиці та роботу ломбардів і кредитних спілок.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Рішенням уряду внесені зміни до постанови КМУ № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", які розширюють перелік дозволеної під час карантину господарської діяльності. Крім того, уряд надав рекомендації для бізнесу з метою посилення контролю за дотриманням санітарних і протиепідемічних вимог", - йдеться в повідомленні.

Так, під час карантину дозволено: продаж запчастин для транспортних засобів, в тому числі для тракторів та іншої с/г техніки, продаж добового молодняка свійської птиці.

Дозволено функціонування всіх видів фінансових установ, у тому числі ломбардів і кредитних спілок.

Також уряд надав низку рекомендацій для бізнесу, які сприятимуть зменшенню черг і скупчень відвідувачів у магазинах та забезпечать виконання запроваджених протиепідемічних заходів, зокрема: працювати аптекам цілодобово та допускати відвідувачів до торгових залів не лише у розрахунку не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів площі, а й з дотриманням 1,5 метрової відстані між особами тощо.

"Ми працюємо над тим, щоб в умовах карантину забезпечити оптимальне функціонування ключових для країни галузей. Прийняті зміни пом’якшують умови ведення бізнесу, активізують аграрні компанії для проведення весняної посівної кампанії, спрощують доступ населення до фінансових ресурсів та посилюють виконання запроваджених протиепідемічних заходів", - прокоментував рішення уряду міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

З 17 березня Кабінет міністрів припинив роботу підприємств, діяльність яких передбачає приймання відвідувачів. Це обмеження не поширюється на банки та страхові компанії, однак поширюється на інші небанківські фінансові установи (пункти обміну валют, фінансові компанії, кредитні спілки, ломбарди та ін.).

25 березня уряд зняв заборону щодо оптової торгівлі харчовими продуктами, торгівлі ветеринарними препаратами, здійснення ветеринарної практики, продажу кормів, пестицидів і агрохімікатів, насіння і садивних матеріалів, а також деяких інших видів діяльності.