МОЗ щодня звітуватиме про стан та лікування хворих на коронавірус

З 1 квітня Міністерство охорони здоров'я України звітуватиме про кількість хворих на коронавірус, які перебувають у важкому стані, а також про кількість людей, підключених до апаратів штучної вентиляції легень.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Від завтра я розпочну звітувати і про результати роботи штабу, який був створений при керівнику з ліквідації надзвичайної ситуації щодо поширення коронавірусної хвороби. Ми будемо говорити про відсоткове заповнення ліжкового фонду хворих з коронавірусною хворобою. Також ми будемо говорити про кількість людей, які перебувають у важкому стані і вже підключені до апаратів ШВЛ", - сказав він.

Ляшко зазначив, що в подальшому це все буде в оперативній статистиці, яку щодня презентуватимуть о 10 годині ранку.

Як повідомлялося, при Міністерстві охорони здоров’я України розпочав роботу цілодобовий оперативний штаб з протидії поширенню коронавірусу.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 30 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 69 нових випадків.

На ранок 31 березня кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 по всьому світу становить 785 807, число смертей – 37 820, а одужали наразі вже 165 659 осіб.