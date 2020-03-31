На Тернопільщині у двох матерів з дітьми підтвердили COVID-19

У Тернопільській області одразу у двох матерів із дітьми виявили коронавірус.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом

«Коронавірус підтвердився у мами 1,5-річної дитини з Кременецького району. Мати разом із дитиною перебувають у реанімаційному відділенні лікарні. В інфекційному відділенні проходять лікування одинадцятирічна дитина та її мама, у яких також підтвердили COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Водночас повідомляється, що коронавірус у немовляти віком 1 місяць і десять днів із Шумського району не підтвердився.

З підозрою на COVID-19 у лікарні разом із мамою перебувають ще дві дитини віком 13 і 14 років.

Нині у Тернопільській дитячій лікарні лікується 7 пацієнтів, у яких виявлено коронавірус, серед хворих – четверо 4 дітей.

Як повідомляло агентство, за останніми даним, у Тернополі лабораторно підтверджено 78 випадків захворювань на COVID-19.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 69 нових випадків.