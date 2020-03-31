На Тернопільщині за добу кількість випадків COVID-19 збільшилася на третину

Кількість хворих на COVID-19 у Тернопільській області за добу зросла на третину і сягнула 78 випадків.

Про це у Facebook повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ України. "У Тернопільській області лабораторно підтверджено 78 випадків COVID-19, 13 – залишається під підозрою, 63 випадки спростовано", - йдеться у повідомленні. Читайте також: На Тернопільщині коронавірусом захворіли уже 27 медиків та один учитель Як повідомлялося, в Україні станом на 22.00 понеділка, 30 березня, офіційно підтверджено 548 випадків зараження коронавірусом.