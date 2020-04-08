В Україні запрацює соціальна ініціатива "Допомога поруч"
Таке рішення ухвалив уряд на засіданні в середу, повідомляє Міністерство соціальної політики у Facebook.
«До реалізації нової соціальної ініціативи будуть залучені представники місцевих органів влади, органи соціального захисту, волонтерські, благодійні та інші громадські організації, соціально відповідальний бізнес. Важливо, що цей соціальний проект буде об’єднувати суспільство», - прокоментувала міністр соцполітики Марина Лазебна.
Як зазначається, завдяки соціальному онлайн-проєкту оперативно визначатимуться потреби, надаватиметься відповідна мобільна допомога та соціальні послуги самотнім громадянам похилого віку, людям з інвалідністю, сім’ям з дітьми та іншим соціально вразливим верствам населення.
Громадяни зможуть звертатися на “гарячі” телефонні лінії, які діятимуть при місцевих органах влади, та залишати інформацію про потребу в продуктах, засобах особистої гігієни, побутовій хімії, транспортних послугах для доставки цих товарів.
Фото: Мінсоцполітики