В Україні запрацює соціальна ініціатива "Допомога поруч"

В Україні із 10 квітня розпочне роботу інформаційна платформа «Допомога поруч».

Таке рішення ухвалив уряд на засіданні в середу, повідомляє Міністерство соціальної політики у Facebook.

«До реалізації нової соціальної ініціативи будуть залучені представники місцевих органів влади, органи соціального захисту, волонтерські, благодійні та інші громадські організації, соціально відповідальний бізнес. Важливо, що цей соціальний проект буде об’єднувати суспільство», - прокоментувала міністр соцполітики Марина Лазебна.

Читайте також: Продуктові набори для соціально незахищених верств населення уже відправлені в регіони

Як зазначається, завдяки соціальному онлайн-проєкту оперативно визначатимуться потреби, надаватиметься відповідна мобільна допомога та соціальні послуги самотнім громадянам похилого віку, людям з інвалідністю, сім’ям з дітьми та іншим соціально вразливим верствам населення.

Громадяни зможуть звертатися на “гарячі” телефонні лінії, які діятимуть при місцевих органах влади, та залишати інформацію про потребу в продуктах, засобах особистої гігієни, побутовій хімії, транспортних послугах для доставки цих товарів.

Фото: Мінсоцполітики