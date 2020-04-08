Продуктові набори для соціально незахищених верств населення уже відправлені в регіони

Адресна допомога соціально незахищеним верствам населення у вигляді продуктових наборів і товарів повсякденного споживання вже направлена в регіони.

Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна на брифінгу в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я знаю, такі пакунки, продуктові набори вже відправлені в регіони. За це не платять жодним чином наші одержувачі. Це все робиться безкоштовно. Їм це все буде донесено до їхніх домівок, я думаю, і такі наші є прогнози, якщо ми розпочали третього квітня, то за два, максимум - за три тижні, кожна людина, яка є в списках на такий продуктовий набір, їх отримає», - зазначила Лазебна.

Вона нагадала, що спільний проєкт Міністерства соціальної політики та корпорації «АТБ» із забезпечення соціально незахищених людей продуктами харчування стартував 3 квітня 2020 року.

«Цей проєкт благодійний, він передбачає охоплення більше, ніж 500 тис. наших громадян. Ми б, звичайно, хотіли б більше охопити, але, на жаль, поки що вийшли на таку кількість громадян», - пояснила міністр.

Як повідомлялося, корпорація «АТБ» для реалізації цього проєкту виділила 100 млн грн.

Згідно з сформованими списками, представники соціальних служб і департаментів обласних та Київської міської державних адміністрацій, передадуть продуктові набори у кількості 572 571 штук людям похилого віку та іншим соціально незахищеним верствам населення, що мешкають у 191 містах та селищах 24 областей України.

За інформацією Мінсоцполітики, до складу продуктового набору входять продукти і товари першої необхідності: крупи, макарони, цукор, сіль, лимони, печиво, чай та інше.

Фото: facebook/АТБ-Маркет