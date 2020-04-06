"АТБ" роздасть продуктових наборів на 100 мільйонів

Корпорація "АТБ" передасть продуктові набори на суму 100 млн грн у кількості 572 571 шт. представниками соцустанов малозабезпеченим сім’ям, одиноким людям похилого віку та іншим соціально незахищеним верствам населення у 191 містах та селищах України.

Про це повідомляє пресслужба корпорації "АТБ-Маркет" у Facebook.

"Ми раді повідомити, що з 03 квітня стартував спільний проєкт корпорації "АТБ" з Мінсоцполітики із забезпечення соціально незахищених людей продуктами харчування. Продуктові набори на суму 100 млн грн у кількості 572 571 шт. будуть передані представниками соціальних установ малозабезпеченим сім’ям, одиноким людям похилого віку та іншим соціально незахищеним верствам населення, що мешкають у 191 містах та селищах 24 областей України", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до складу продуктового набору входять продукти і товари першої необхідності: крупи, макарони, цукор, сіль, рослинне масло, лимони, печиво, чай та інше.

Благодійний проєкт адресної допомоги соціально незахищеним верствам населення триватиме з 3 по 23 квітня.

Як повідомляв Укрінформ, у магазинах компанії "АТБ-Маркет" з 1 квітня 2020 року знижено торговельну націнку на деякі категорії продуктів харчування: від 2% до 3% на крупи, макаронні вироби, сіль, цукор, борошно, бакалію та від 4% до 8% - на овочі та фрукти.

Раніше 26 березня Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України відкрило справу проти постачальників (оптовиків) продуктів харчування та найбільших мереж продовольчих магазинів Києва за фактом суттєвого подорожчання продуктів у столиці.