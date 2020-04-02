Уряд запровадив квоти на експорт гречки до 1 липня

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні схвалив постанову, якою забороняється до 1 липня експортувати гречку.

Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у Facebook.

«Постановою запроваджується тимчасовий – до 1 липня 2020 р. - режим ліцензування та квотування експорту гречки та зерна гречки лущеного (без плодової оболонки). Зокрема, встановлено нульовий обсяг квоти для зазначених товарів (за кодами згідно з УКТЗЕД 1008 10 00 00 та 1104 29 17 00)», - зазначили у відомстві.

Як уточнюється, відповідні зміни внесено у додаток 1 до Постанови 1109 «Обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2020 році».

У міністерстві підкреслили, що заборона на експорт гречки є тимчасовим заходом, необхідним для захисту внутрішнього ринку. Там нагадали, що свої кордони для експорту гречки вже тимчасово закрили Білорусь, Росія та Казахстан.

У Мінекономіки запевнили, що зараз ситуація на українському ринку є стабільною. Уряд весь час перебуває у діалозі з виробниками та рітейлерами.

«Україна вестиме переговори з головними країнами-виробниками щодо зняття заборон з метою підтримання міжнародної продовольчої безпеки та відновлення нормальних умов міжнародної торгівлі. Також міністерство закликатиме українські аграрні підприємства збільшувати посівні площі під гречкою», - йдеться у повідомленні.