У Києві вже 294 випадки коронавірусу, за добу захворіли троє медиків - Кличко
Про це на брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Кількість киян, що захворіли на коронавірус, за минулу добу збільшилась на 15 людей. Загалом у столиці вже 294 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - сказав Кличко.
За його словами, серед осіб, що захворіли: 8 жінок віком від 29 до 67 років та 6 чоловіків - від 43 до 61 року та один 16-річний юнак. Також серед киян, що захворіли за минулу добу, троє медиків.
Він додав, що до лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів, інші - лікуються вдома під контролем медикiв.
Як повідомлялось, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.