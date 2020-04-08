У Києві вже 294 випадки коронавірусу, за добу захворіли троє медиків - Кличко

У Києві вже 294 випадки коронавірусу, за добу захворіли троє медиків - Кличко

Укрінформ
У столиці вже 294 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу захворіло 15 людей.

Про це на брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість киян, що захворіли на коронавірус, за минулу добу збільшилась на 15 людей. Загалом у столиці вже 294 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - сказав Кличко.

За його словами, серед осіб, що захворіли: 8 жінок віком від 29 до 67 років та 6 чоловіків - від 43 до 61 року та один 16-річний юнак. Також серед киян, що захворіли за минулу добу, троє медиків.

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Він додав, що до лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів, інші - лікуються вдома під контролем медикiв.

Як повідомлялось, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.

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