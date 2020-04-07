В Україні запрацював додаток для контролю обсервації: за його невикористання - штраф

Додаток "Дія" планують використовувати для перевірки дотримання умов карантину, а за порушення його умов можуть штрафувати.

Про це віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив в ефірі телеканалу "Прямий", відповідаючи на запитання: "Якщо людина не буде встановлювати додаток, або встановлює, але не користується, які можливі наслідки?", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Згідно з постановою Кабінету міністрів України № 211, яку прийняли 11 березня, то це, по суті, є порушення режиму карантину. Там вже від кількості разів його порушення залежить цей штраф, який людина буде сплачувати", - сказав урядовець.

Федоров додав, що є певний час, за який людина має пройти перевірку в застосунку, втім не уточнив, скільки саме.

Як повідомлялося, бренд і концепцію додатку було представлено 27 вересня 2019 року в Києві. Саме тоді його анонсували як додаток і портал, який об'єднає в єдиному електронному вікні усі послуги, що надаються державою громадянам і бізнесу.

У грудні 2019 року тестовий доступ до додатка відкрили для 5 тисяч українців, які подали заявки.

Додаток "Дія" можна безкоштовно завантажити в App Store та Play Market. Ідентифікація користувачів відбувається за допомогою технології BankID через систему Національного банку та ПриватБанку.

"Дія" працює як при наявності інтернету, так і в офлайн-режимі.

Раніше Кабінет міністрів зобов'язав Міністерство цифрової трансформації до 5 квітня 2020 року розробити і запровадити електронний сервіс для проведення моніторингу дотримання самоізоляції та обсервації людьми, які потребують таких протиепідемічних заходів.

В Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження COVID-19, 45 осіб померли, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.