Міносвіти не виключає, що вступна кампанія “посунеться” на осінь

Цьогорічна вступна кампанія не розпочнеться у липні й буде залежати від строків закінчення карантину та проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це сказала в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вступна кампанія в університетах буде залежати від закінчення карантину і від проведення ЗНО. Точно вона не розпочнеться в липні. Вона почнеться, щонайшвидше, в серпні, або може бути зміщена далі», - заявила Мандзій.

Вона уточнила, що Міністерство освіти й науки підготує відповідний наказ.

При цьому Мандзій зазначила, що МОН намагатиметься провести багато процесів вступної кампанії дистанційно для уникнення великого скупчення людей в аудиторіях.

З 12 березня в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу Covid-19 на карантин закрито навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня. З 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

За даними Worldometers, станом на 14.00 26 березня у світі зафіксовано 487 452 випадки зараження коронавірусом, з них 22 028 летальних, 117 582 особи одужали.

В Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.