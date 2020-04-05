На Чернігівщині від коронавірусу помер хворий, який намагався втекти з лікарні

У Чернігівській області помер хворий на коронавірус пацієнт, який напередодні намагався втекти з лікарні.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба поліції Чернігівської області.

"У ніч з 3 на 4 квітня з Борзнянської центральної районної лікарні намагався втекти чоловік, у якого клінічно підтверджений COVID-19. Поліцейські та медики спільними зусиллями повернули пацієнта до лікувального закладу. З моменту полишення місця обсервації до повернення назад чоловік з іншими особами не контактував. Поліцейські та медики були екіпіровані всіма належними засобами індивідуального захисту. Сьогодні стало відомо, що чоловік помер від ускладнень хвороби", - зазначається у повідомленні.

Поліція продовжує контролювати дотримання встановлених карантинних обмежень на території Чернігівської області.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужали.