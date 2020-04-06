НБУ пояснив, як взяти у банку відстрочку за кредитом

Якщо у клієнта банку немає можливості обслуговувати свій кредит під час карантину, він має звернутись до банку та відстрочити погашення кредиту на деякий час.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку у Facebook.

"Якщо не можеш сплачувати свій кредит, звернися до банку, і він відтермінує повернення кредиту на час карантину. Банк не спише твій борг, але відстрочить погашення кредиту на деякий час. Відсотки за кредитом нараховуватимуться, проте сплатити їх можна буде пізніше. Штрафи та пеня за невчасні платежі за кредитами не будуть нараховуватися, а кредитна історія залишиться гарною", - наголосили в НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, понад 10 банків уже почали пропонувати своїм клієнтам програми "кредитних канікул", а невдовзі всі банки мають долучитися до цієї програми.

Порядок надання "канікул" залежатиме від конкретних випадків та домовленостей клієнту з банком. Реструктуризації підлягають кредити, які справно, без прострочок, обслуговувалися позичальниками до 1 березня 2020 року.

Пільговий режим за кредитом можуть отримати громадяни та бізнес, які мають фінансові труднощі через карантин – повністю або частково втратив дохід та роботу.

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В Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. 25 березня по всій Україні запроваджено надзвичайну ситуацію. Карантин продовжено до 24 квітня.

В Україні станом на 9:00 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 людей одужали.