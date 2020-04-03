Кредитні канікули своїм клієнтам пропонують понад 10 банків

Понад 10 банків уже почали пропонувати своїм клієнтам програми "кредитних канікул", а невдовзі всі банки мають долучитися до цієї програми.

Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку Олег Чурій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми бачимо, що більше 10 банків упроваджують такі продукти (кредитні канікули - ред.). Більша частина банків наразі ці продукти оформлює у банках. Думаю, у найближчий час ці продукти будуть доступні для всіх клієнтів банків", - сказав Чурій.

Як відомо, пільговий режим кредитування – це не припинення виплати відсотків, а лише їх відтермінування на час карантину. Банки можуть звільнити клієнтів від повернення основної суми кредиту на час карантину. Тобто, сам термін виплати кредиту продовжується. При цьому банки не припиняють нараховувати відсотки, адже паралельно вони нараховують відсотки за депозитами іншим клієнтам. Однак сплатити відсотки можна буде вже після карантину. Штрафи та пені на період карантину заборонені законом.

У складних випадках, клієнтам може бути запропонована капіталізація відсоткових платежів. У НБУ зазначають, що капіталізація дозволить бізнесу залишатися ліквідним, а фізичним особам – підтримувати необхідний рівень поточного споживання.

Порядок надання "канікул" залежатиме від конкретних випадків та домовленостей клієнту з банком.

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Реструктуризації підлягають кредити, які справно, без прострочок, обслуговувалися позичальниками до 1 березня 2020 року. Пільговий режим за кредитом можуть отримати громадяни та бізнес, які мають фінансові труднощі через карантин – всі, хто повністю або частково втратив дохід та роботу.