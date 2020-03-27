В Ощадбанку 17 клієнтів вже скористались кредитними канікулами

Ощадбанк розпочав надання кредитних канікул клієнтам мікро- та малого бізнесу у вигляді відстрочення платежів за тілом кредиту до трьох місяців, чим вже скористалися 17 клієнтів банку.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Банк розпочав надання кредитних канікул клієнтам мікро- та малого бізнесу для зниження фінансового навантаження на них в умовах карантину. Підприємці можуть скористатись відстроченням платежів за тілом кредиту до трьох місяців за кредитами у формі невідновлюваної кредитної лінії та строкового кредиту", - йдеться у повідомленні.

Перші 17 клієнтів, зокрема з галузей машинобудування, будівництва, готельного та ресторанного бізнесу, розважальних послуг, торгівлі, автомобільної сфери (продаж та виробництво), металургії, туризму, транспорту (міжнародні пасажирські перевезення), вже отримали кредитні канікули.

Як повідомляв Укрінформ, перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова надала роз’яснення, що пільговий режим – це не прощення боргів, а відтермінування сплати боргу та відсотків для позичальників, чий фінансовий стан погіршився. Режим кредитних канікул не вмикається автоматично, про його застосування позичальник має домовлятись з банком.

Також повідомлялося, що 17 березня Верховна Рада за ініціативою Національного банку заборонила банкам нараховувати штрафи та пені за прострочення споживчого кредиту у період з 1 березня по 30 квітня.