На Донеччині знову відкриються продуктові ринки — санлікар

У Донецькій області знову відкриваються продуктові ринки, але за умови виконання всіх обмежень, запроваджених в умовах карантину.

Про це 1 квітня на пресбрифінгу в Краматорську заявив головний державний санітарний лікар Донецької області Василь Гончаренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Видано постанову головного санітарного лікаря Донецької області №2, в якій також, як і по країні, розписані умови, за яких ринки можуть працювати. Уже сьогодні і завтра ринки відкриваються, тільки продуктові ринки», - сказав санлікар.

Він наголосив, що сьогодні для роботи ринків чітко прописані умови: на площі 20 метрів - один відвідувач. «Наприклад, на Краматорський критий ринок, який має площу 800 кв. метрів, мають право зайти і перебувати там одночасно не більш як 40 осіб, покупців. Відстань між покупцями - 1,5 метра, а між продавцями 3 метри. Потрібно не менше трьох разів дезінфікувати робочі поверхні. І відвідувачі повинні бути тільки в масках, а якщо у людини немає маски, то господар ринку при вході повинен видати маску», - пояснив епідеміолог.

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Також він додав, що згідно з карантинними правилами продавці повинні бути всі в масках і бажано в рукавичках, на кожному робочому місці повинен бути спиртовий антисептик.

«Якщо епідемічна ситуація загостриться і виникне необхідність заборонити роботу ринків, якщо будуть порушення, якщо господарі, продавці і відвідувачі не будуть виконувати правила, ринки будуть закриті повторно. Все треба зробити, щоб не хворіли і не вмирали наші люди», - заявив Гончаренко.

Перший заступник начальника Держспоживслужби в Донецькій області Володимир Керелюк також наголосив, що перше, що розглядається можливим для продажу на цих ринках, - це сировинна група товарів. «Ніякої кулінарії, ніяких ковбас, копчених продуктів. Прийшли - візьміть собі шматок сала, м'яса. Займіть себе на кухні, приготуйте з цього щось. Водночас будете чимось зайняті вдома», - додав Керелюк.

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Як повідомлялося, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних (4 за останню добу), 10 пацієнтів одужали.

У Донецькій області зареєстровано 6 випадків захворювання: 5 - в Маріуполі і 1 - в Бахмуті. Кабмін до 24 квітня запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію.

З 25 березня на Донеччині були закриті всі ринки.