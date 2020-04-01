На Київщині поки не відкриватимуть продуктові ринки
Про це під час брифінгу поінформував тимчасово виконувач обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Як ви знаєте, на сьогодні у нас заборонена діяльність всіх ринків на території області... Відповідно правоохоронці забезпечують виконання цього рішення", - сказав Володін.
Водночас, він зазначив, що питання роботи ринків, з дотриманням відповідних обмежень, ще буде обговорюватися з Держспоживслужбою області.
"Наразі ми провели нараду з керівництвом Держспоживслужби в Київській області, ще раз домовилися повернутися до цього питання. Потрібно провести відповідний аналіз щодо можливості, які ринки зможуть забезпечити дотримання таких умов, якими силами і засобами можливо буде забезпечити контроль за дотриманням цих умов. Відповідно Держспоживслужба нам надасть свої висновки і ми плануємо це розглянути на нашому наступному засіданні обласної комісії. Можливо, до рішення щодо закриття ринків будуть внесені корективи", - зазначив він.
"Водночас, ще раз наголошую, що на сьогодні всі ринки у нас закриті, крім торгівлі оптом або дистанційно", - додав він.
Як повідомлялося, у Києві не відкриватимуть продуктових ринків.
Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватись певних обмежень.
З 12 березня в Україні запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.
25 березня надзвичайну ситуацію запроваджено по всій Україні. Карантин подовжено до 24 квітня.