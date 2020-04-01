На Київщині поки не відкриватимуть продуктові ринки

На території Київської області заборонена діяльність всіх ринків.

Про це під час брифінгу поінформував тимчасово виконувач обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Як ви знаєте, на сьогодні у нас заборонена діяльність всіх ринків на території області... Відповідно правоохоронці забезпечують виконання цього рішення", - сказав Володін.

Водночас, він зазначив, що питання роботи ринків, з дотриманням відповідних обмежень, ще буде обговорюватися з Держспоживслужбою області.

"Наразі ми провели нараду з керівництвом Держспоживслужби в Київській області, ще раз домовилися повернутися до цього питання. Потрібно провести відповідний аналіз щодо можливості, які ринки зможуть забезпечити дотримання таких умов, якими силами і засобами можливо буде забезпечити контроль за дотриманням цих умов. Відповідно Держспоживслужба нам надасть свої висновки і ми плануємо це розглянути на нашому наступному засіданні обласної комісії. Можливо, до рішення щодо закриття ринків будуть внесені корективи", - зазначив він.

"Водночас, ще раз наголошую, що на сьогодні всі ринки у нас закриті, крім торгівлі оптом або дистанційно", - додав він.

Як повідомлялося, у Києві не відкриватимуть продуктових ринків.

Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватись певних обмежень.

З 12 березня в Україні запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

25 березня надзвичайну ситуацію запроваджено по всій Україні. Карантин подовжено до 24 квітня.