На Полтавщині поки що не відкриватимуть продуктові ринки

Попри дозвіл Міністерства охорони здоров'я, на Полтавщині не дозволятимуть роботу продуктових ринків.

Про це на спільному брифінгу заявили голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов і в.о. міського голови Полтави Олександр Шамота, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вчора була постанова головного санітарного лікаря... з приводу умов, яким мають відповідати ринки, якщо буде прийняте рішення про їх відкриття. Наша спільна позиція: наразі Полтавщина не готова, і ми не можемо взяти на себе відповідальність наразити на можливість захворювання у таких масових скупченнях людей. Це однозначно не питання сьогоднішнього дня", - зазначив Синєгубов.

Шамота підтримав очільника області в цьому питанні. Він підкреслив, що саме завдяки жорстким заходам безпеки в області наразі зафіксовано не так багато випадків захворювання на коронавірус.

"Ми розуміємо, що це збитки для підприємств, що це робочі місця, але життя і здоров'я людей наразі - найголовніше", - наголосив він.

Станом на 1 квітня на Полтавщині зафіксовано два випадки CОVID-19. Також є 13 підозр на коронавірус, які нині перевіряють у лабораторіях Києва і Полтави. Серед них і дитина віком рік і два місці, у якої швидкий тест показав позитивний результат на CОVID-19.

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Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватись певних обмежень. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці ринки не працюватимуть до поліпшення ситуації.

З 12 березня в Україні запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

25 березня надзвичайну ситуацію запроваджено по всій Україні. Карантин подовжено до 24 квітня.

Фото: poltava.to