У Житомирі роботу ринків поки не відновлюватимуть

У Житомирі під час дії карантину поки що не відновлять роботу ринків, аби не допустити розповсюдження коронавірусу.

Про це у відеозверненні повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

«На даний час постановою Кабінету міністрів робота ринків заборонена. Є роз’яснення головного санлікаря, що їх роботу можливо відновити у разі забезпечення умов безпеки. Але ми не зможемо забезпечити на цих ринках повний контроль над безпекою і для продавців, і для покупців», - заявив мер.

За його словами, якщо у Житомирі почнуть працювати ринки, то багато людей із районів та сіл області їхатимуть до міста, аби продати свою продукцію.

Крім того, через бажання потрапити на ринки за покупками буде перевантажений громадський транспорт міста.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня у Житомирі під час карантину дозволили відкрити маленькі магазини біля ринків, аби збільшити конкуренцію між закладами та знизити ціни на продукти. У місті на період дії обмежувальних заходів закрили 6 ринків. Працювати дозволи лише оптовому Східному (Малинському), щоб забезпечити сільські населені пункти області безперебійним постачанням продуктами харчування.

Напередодні Міністерство охорони здоров'я оприлюднило умови, за яких продуктові ринки можуть відновити свою роботу під час карантину.

В Україні з 17 березня у зв'язку з введенням карантину для запобігання поширенню коронавірусної інфекції було тимчасово припинено роботу закладів торгівлі та громадського харчування, крім аптек та продуктових магазинів. 25 березня уряд оголосив про надзвичайну ситуацію у всій країні і продовжив карантин до 24 квітня.

Фото: zhitomir.info