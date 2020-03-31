У Житомирі виписали із лікарні хворого, який одужує

Оскільки стан здоров’я пацієнта з коронавірусом, який перебував у інфекційному відділенні Житомирської міської лікарні №1, покращився, його виписали і відправили на 20-денну домашню самоізоляцію.

Про це під час брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Пацієнт, який перебував у першій міській лікарні, сьогодні виписаний на самоізоляцію на 20 днів у власний будинок. Його будуть контролювати як правоохоронні органи, так і сімейна медицина», - наголосив Суслик.

Як уточнив прессекретар голови Житомирської ОДА Юрій Мельник, пацієнта виписали з лікарні, оскільки стан його здоров’я покращився.

«У нього зараз температура 36,5 – 36,6 градусів. За 10-15 днів йому проведуть повторний тест на коронавірус», - зауважив Мельник.

Щодо 39-річного пацієнта, який наразі лікується у Бердичеві, то його стан важкий, але стабільний. Хворий із Малина 1964 року народження наразі перебуває у стані, що наближений до середньої тяжкості.

Про пацієнта з СOVID-19 із Радомишля, який контактував із хворою на коронавірус жінкою, що померла від цієї хвороби, в ОДА не розповіли.

Як повідомляв Укрінформ, у Житомирі з корнавірусом госпіталізували 49-річного чоловіка, який повернувся з Австрії. Згодом поліція відкрила проти нього кримінальне провадження через приховування інформації про те, що возив за кордон групу туристів.

Нині на Житомирщині 5 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, один з яких летальний.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 69 нових випадків.

У світі кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 становить 788 041, число смертей – 37 877, а одужали наразі вже 166 411 осіб.