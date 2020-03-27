На Житомирщині лабораторно підтвердили п’ятий випадок коронавірусу

У пацієнта з міста Радомишль на Житомирщині лабораторно підтвердили коронавірус, і він став п’ятим в області з цією хворобою.

Про це інформує Житомирський обласний лабораторний центр у Facebook.

«Повідомляємо, що за результатами вірусологічних досліджень обласного лабораторного центру, методом ПЛР, було досліджено матеріал від 9 хворих з області. З них – 1 випадок підтвердження захворювання на Сovid-19 у м. Радомишль», - йдеться у повідомленні.

Натомість підозра на Сovid-19 не підтвердилася у 2-х хворих з м. Житомир, 1-го з смт Черняхів, 2-х з м. Бердичева та 3-х хворих з м. Радомишля.

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Як повідомляв Укрінформ, у шести парафіян церкви з Радомишля, де 13-березня померла 71-річна жінка, експрес-тест на коронавірус показав позитивний результат.

Досі на Житомирщині було 4 підтверджені лабораторно випадки коронавірусу. Зокрема, це пацієнти з Житомира, Малина, Бердичева та летальний випадок у Радомишлі.

В Україні, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, станом на ранок 27 березня загалом підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних випадків, 5 людей одужали.

Фото: AA