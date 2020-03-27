У Житомирі дозволи працювати магазинам біля ринків

У Житомирі дозволи працювати магазинам біля ринків

Відео
Укрінформ
У Житомирі під час карантину дозволили відкрити маленькі магазини біля ринків, аби збільшити конкуренцію між закладами та знизити ціни на продукти.

Про це у своєму відеозверненні 26 березня повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин у Facebook.

«Сьогоднішнім рішенням виконкому ми дозволили працювати магазинчикам біля ринків. Чому це рішення було прийняте? Останнім часом у місті зростають ціни на продовольчі товари. З одного боку, ціни піднімають оптові компанії і масовий ажіотаж. Для того, щоб розсередити людей по місту і трішки збільшити конкуренцію, ми відкриваємо додаткові торговельні точки, щоб всі могли спокійно купити товар. Коли буде більша конкуренція, будуть менші ціни», - наголосив Сухомлин.

Він закликав не створювати ажіотаж і запевнив, що продуктів харчування є достатньо.

Раніше виконком Житомирської ради на час дії карантину призупинив у місті роботу 6 найбільших ринків.

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Як повідомляв Укрінформ, у Житомирі під час дії карантинних заходів працюватиме Малинський (Східний) ринок, який займається оптовою торгівлею, аби забезпечити безперебійне постачання продуктів по області.

В Україні з 12 березня Кабінет міністрів запровадив тритижневий карантин та низку обмежувальних закладів, які 25 березня продовжено до 24 квітня. Крім того, на всій території України оголошена надзвичайна ситуація.

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