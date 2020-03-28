У Кличка кажуть, що в’їзди до Києва не закривають

Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації не ухвалював рішення щодо обмеження в’їзду до Києва, поки вибірково буде здійснюватися термометрія на в’їздах.

Про це повідомив радник Київського міського голови, секретар штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко, інформує КМДА у Facebook.

«В’їзд до Києва легковим транспортом не обмежено. Станом на сьогодні діє обмеження для в’їзду автобусів міжміського та міжобласного сполучення. Діє воно з 17 березня. У разі погіршення епідеміологічної ситуації – ухвалюватимуть інші рішення», – заявив Бондаренко.

Він додав, що термометрія на в’їздах буде здійснюватися поки вибірково, у разі погіршення ситуації – стане обов’язковою.

«Блокпости на в’їздах у Київ працюють вже тиждень. На них чергує поліція та муніципальна варта. Усі обмеження, встановлені для міста Києва синхронізовані із рішеннями Кабінету Міністрів України. Тобто: в’їзди і виїзди зі столиці не закриті, а контролюються», – наголосив Бондаренко.

Водночас населенню рекомендують обмежити пересування на власному автомобільному транспорті між населеними пунктами, районами та регіонами України, якщо для цього немає нагальної потреби.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 28 березня в Україні є 311 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. З них 8 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина). За добу було зафіксовано 93 нові випадки.