Коронавірус у ЗСУ: зафіксували вже сім випадків

Серед військовослужбовців Збройних сил України станом на ранок 10 квітня зареєстровано 7 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, із них один летальний.

Про це повідомляє командування Медичних сил України.

«На 07.00 10 квітня в Збройних силах України зареєстровано 7 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 летальний. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 145 особа», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, також, що у найближчі 3 доби закінчується ізоляція 27 військовослужбовців.

За інформацією командування Медичних сил ЗСУ, аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з особами, які не входять до кола осіб найближчого оточення (друзі, родичі).

Як повідомлялося, станом на 9:00 10 квітня в Україні лабораторно підтверджено 2203 випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.