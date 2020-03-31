Експрес-тести виявили коронавірус у двох водіїв львівських автобусів

У Львові, де відучора, 30 березня, почали масово робити експрес-тести на коронавірус, виявили ще двох осіб з підозрою на COVID-19 - водіїв автобусів.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Сьогодні станом на 12 год. ми отримали позитивний експрес-тест у наших двох водіїв АТП-1", - поінформував міський голова Андрій Садовий.

Він нагадав, що напередодні позитивний результат експрес-тесту виявився у двох жінок.

Аналізи всіх, у кого попередньо встановлено коронавірус, скеровуються на ПЛР-тестування, яке і покаже 100-відсотково достовірний результат. Наразі водії повністю ізольовані, транспорт йде на повторну дезінфекцію.

Садовий наголосив, що у водіїв АТП-1 - чоловіків 1990 та 1976 років народження - не було ознак хвороби.

"Я переконаний, що якщо ми надалі будемо тестувати людей, то кількість інфікованих буде зростати. Часто молоді люди хворобу можуть переносити легко, але біда в тому, що якщо вони інфікують людей старшого віку, чи людей, які мають хронічні захворювання, тут вже потрібне інше лікування. Я прошу львів`ян бути вдома, дотримуватись суворого карантину", — звернувся мер Львова.

Станом на 12.00 год в АТП-1 експрес-тестами вже перевірили 30 водіїв. Тестування триватиме до кінця дня.

Як повідомляв Укрінформ, у Львові відучора, 30 березня, за допомогою експрес-тестів, які місто закупило за кошти благодійників, почали перевірку на коронавірус медиків, соціальних працівників та водіїв громадського транспорту. За результатами тестування вже вчора з'явилося дві підозри на інфікування: у пацієнтки 5-ї лікарні (1965 р.н.), яка 25 березня поступила з пневмонією, і у водійки трамваю (1970 р.н.), у якої не було ознак хвороби.

Станом на 10.00 ранку 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало.

У Львівській області зафіксовано 6 випадків захворювання, одна жінка одужала.

Кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 по всьому світу становить 788 041, число смертей – 37 877, а одужали наразі вже 166 411 осіб.