На Сумщині функціонує 25 санітарних КПП , сім – з камерами спостереження

На Сумщині функціонує 25 санітарних КПП , сім – з камерами спостереження

Укрінформ
На території Сумської області у цілодобовому режимі працює 25 санітарних контрольно-пропускних пунктів.

Про це 31 березня на брифінгу заявив начальник управління охорони здоров’я Сумської ОДА Дмитро Кравцов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На території Сумської області у цілодобовому режимі працює 25 санітарних контрольно-пропускних пунктів, 7 з яких підключено до камер відеоспостереження. На КПП працівники Національної поліції України, ДСНС, Держпродспоживслужби у Сумській області, Національної гвардії України, медичні працівники здійснюють контроль за дотриманням карантинного режиму, виявляють людей з ознаками захворювання на коронавірус та надають їм необхідну медичну допомогу», - розповів Кравцов.

Він уточнив, що на КПП у водіїв та пасажирів перевіряють температуру тіла, проводять санітарний огляд речей, багажу та транспортного засобу.

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Водіям та пасажирам для безперешкодного пересування територією області необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу та підтверджують проживання на відповідній території.

У разі, якщо людина не проживає, але працює у відповідному населеному пункті, потрібно мати при собі довідку з місця роботи.

Загалом на Сумщині має бути облаштовано 31 контрольно-пропускний пункт.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Сумського обласного лабораторного центру, станом на ранок 31 березня в Сумській області зареєстровано 17 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус, з них один летальний.

В Україні зареєстровано 549 хворих на COVID-19.

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