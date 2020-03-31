На Сумщині функціонує 25 санітарних КПП , сім – з камерами спостереження

На території Сумської області у цілодобовому режимі працює 25 санітарних контрольно-пропускних пунктів.

Про це 31 березня на брифінгу заявив начальник управління охорони здоров’я Сумської ОДА Дмитро Кравцов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На території Сумської області у цілодобовому режимі працює 25 санітарних контрольно-пропускних пунктів, 7 з яких підключено до камер відеоспостереження. На КПП працівники Національної поліції України, ДСНС, Держпродспоживслужби у Сумській області, Національної гвардії України, медичні працівники здійснюють контроль за дотриманням карантинного режиму, виявляють людей з ознаками захворювання на коронавірус та надають їм необхідну медичну допомогу», - розповів Кравцов.

Він уточнив, що на КПП у водіїв та пасажирів перевіряють температуру тіла, проводять санітарний огляд речей, багажу та транспортного засобу.

Водіям та пасажирам для безперешкодного пересування територією області необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу та підтверджують проживання на відповідній території.

У разі, якщо людина не проживає, але працює у відповідному населеному пункті, потрібно мати при собі довідку з місця роботи.

Загалом на Сумщині має бути облаштовано 31 контрольно-пропускний пункт.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Сумського обласного лабораторного центру, станом на ранок 31 березня в Сумській області зареєстровано 17 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус, з них один летальний.

В Україні зареєстровано 549 хворих на COVID-19.