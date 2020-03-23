На Вінниччині встановлюють карантинні КПП на в’їздах та виїздах

На Вінниччині з понеділка, 23 березня, встановлюють карантинні КПП на в’їздах та виїздах з населених пунктів.

Про це на брифінгу повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.

«Ми посилюємо охорону публічної безпеки та порядку шляхом встановлення контрольно-пропускних пунктів на в’їздах та виїздах з населених пунктів області із залученням працівників поліції, Нацгвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, фахівців медичних установ з наданням права та можливості проводити санітарні огляди речей, багажу та транспортних засобів. Також наголошую на дистанційному вимірюванні температури в усіх, хто їде у транспортному засобі», - зазначив Скальський.

За його словами, посилення карантинних заходів пов’язане із тим, що наразі країна має справу вже не із випадками завезення коронавірусу з-за кордону, а й з передаванням захворювання між громадянами всередині держави. Відтак, обласна влада має за мету протистояти поширенню епідемії, працюючи на випередження.

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На території Вінницької області станом на понеділок зареєстровано 19 підозр на Covid-19. Зразки матеріалів від 17 захворілих були досліджені на коронавірус SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції у вірусологічній лабораторії ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України», коронавірус не виявлено. Зразки матеріалів від двох захворілих досліджуються.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.

фото: АА