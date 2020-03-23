Тернопіль призупинив роботу громадського транспорту

У Тернополі з понеділка, 23 березня, призупинена робота громадського транспорту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Задля запобігання поширенню коронавірусної інфекції із 23 березня припинено рух громадського транспорту. Натомість з 6:30 до 9:30 та з 16:30 до 20:30 курсуватимуть спецрейси. Вони перевозитимуть тільки працівників медичних установ, аварійних та комунальних служб, правоохоронців та інших служб, які забезпечують життєдіяльність міста в умовах надзвичайної ситуації", - сказав кореспонденту міський голова Тернополя Сергій Надал.

За його словами, керівники певних категорій підприємств, установ та організацій міста, працівники яких пересуватимуться спецрейсами, вже подали у мерію короткі описи конкретної діяльність у час карантину.

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Як повідомляв Укрінформ, після виявлення на Тернопільщині хворого на коронавірусну інфекцію у Тернополі запроваджено надзвичайну ситуацію.

В Україні, за даними МОЗ, станом на 23 березня зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби Covid-19.