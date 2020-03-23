У Києві за добу видали понад 225 тисяч спецквитків для проїзду у транспорті

За минулу добу у Києві видано понад 225 тисяч спецквитків для проїзду в громадському транспорті.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко на брифінгу у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу Департамент транспортної інфраструктури КМДА, що забезпечує видачу спеціальних квитків, вже видав понад 225 тисяч квитків за заявками підприємств та установ тих сфер, які ми визначили", - сказав Кличко.

Водночас він наголосив, що спецквиток діє тільки з пред'явленням посвідчення, яке підтверджує, що людина працює в одній з цих сфер.

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Кличко також поінформував, що правоохоронці вже працюють над встановленням осіб, які розміщували об'яви про продаж спецквитків.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Із понеділка, 23 березня, у Києві в громадському транспорті перевозять виключно медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, працівників сфери ЖКГ, осіб, які працюють у продуктових магазинах і аптеках.

На цей час в Україні підтверджено 73 випадки інфікування коронавірусом, три з них летальні.