Кличко заявляє про 14 нових випадків у Києві за добу

За минулу добу у Києві ще 14 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Про це під час брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість хворих на коронавірус у столиці, на жаль, збільшується. За минулу добу Київ отримав ще 14 лабораторно підтверджених випадків захворювання. Таким чином у столиці вже 24 хворих на коронавірус", - сказав Кличко.

За його словами, цю інформацію столиця отримує від Київського міського лабораторного центру МОЗ України, куди місто відправляє тести на підтвердження чи спростування діагнозу.

Мер зазначив, що з 14 нових лабораторно підтверджених випадків 8 хворих - це жінки від 25 до 49 років, та 6 чоловіків від 23 до 56 років.

"Загалом з 24 зареєстрованих випадків 22 випадки інфікування киян, що повернулися з європейських країн - Франція, Іспанія, Німеччина. Два випадки місцеве зараження від хворих з Житомирської області та Києва. Сьогодні 13 з 24 хворих перебувають у лікарнях нашого міста. 11 хворих на самоізоляції, отримують лікування вдома під контролем лікарів", - додав Кличко.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.