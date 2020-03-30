Пункти пропуску, де можна перетнути кордон автівкою

ДПСУ уточнює перелік пунктів пропуску, які функціонують з боку України та суміжних країн, де можна перетнути кордон автотранспортом.

Про це йдеться на сайті ДПСУ. Пункти пропуску на кордоні з Білоруссю: у Чернігівській області: «Сеньківка- Веселівка», «Нові Яриловичі-Нова Гута» «Славутич-Комарин»; у Київській області: «Вільча-Олександрівка»; у Житомирській області: «Виступовичі-Нова Рудня»; у Рівненській області: «Городище-Верхній Теребежів», «Прикладники-Невель»; у Волинській області: «Дольськ-Мохро», «Доманове-Мокрани», «Пулемець-Томашівка». На кордоні з Польщею: у Львівській області: «Рава-Руська-Гребенне» та «Краковець-Корчова»; у Волинській області: «Ягодин-Дорохуськ». На кордоні зі Словаччиною: у Закарпатській області: «Малий Березний-Убля», «Ужгород-Вишнє-Нємецьке». На кордоні з Угорщиною: у Закарпатській області: «Лужанка-Берегшурань», «Вилок-Тісабеч», «Косино-Барабаш», «Дзвінкове-Лонья» та «Чоп (Тиса)-Захонь». На кордоні з Румунією: у Закарпатські області: «Дякове-Халмеу»; у Чернівецькій області: «Порубне-Сірет». Читайте також: Окупанти заборонили кримчанам виїзд на материкову Україну через коронавірус На кордоні з Молдовою: у Одеській області: «Паланка-Маяки-Удобне», «Старокозаче-Тудора», «Рені-Джюрджюлешть», «Табаки-Мирне»; у Вінницькій області: «Могилів-Подільський-Отач»; у Чернівецькій області: «Мамалига-Крива». На кордоні з Росією: у Харківській області: «Чугунівка-Вериговка», «Плетенівка-Шебекіно», «Гоптівка-Нехотєєвка»; у Сумській області: «Велика Писарівка-Грайворон», «Юнаківка-Суджа», «Бачівськ-Троєбортне»,«Катеринівка-Крупець»; у Чернігівській області: «Грем‘яч-Погар», «Сеньківка-Нові Юрковичі»; у Луганській області «Мілове-Чертково», «Просяне-Бугайовка», «Танюшівка-Ровеньки».