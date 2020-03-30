Окупанти заборонили кримчанам виїзд на материкову Україну через коронавірус

Окупаційна влада Криму з 30 березня заборонили кримчанам виїжджати на територію материкової України через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє у Facеbook Кримська правозахисна група.

"Кримчанам окупаційна влада півострова тимчасово заборонили виїжджати з Криму на територію материкової України через пункти пропуску на адміністративному кордоні через ситуацію з поширенням коронавірусу", - йдеться у повідомленні КПГ.

Заборону запроваджено сьогодні опівночі, 30 березня, уточнює правозахисна організація з посиланням на так зване "Прикордонне управління ФСБ Росії по Криму".

Як запевняє окупаційна влада, жителі з кримською реєстрацією зможуть в'їхати на територію півострова без обмежень.

У Кримській правозахисній групі нагадали, що 28 березня урядом Росії опубліковано розпорядження № 763-р, яким "тимчасово обмежується рух через автомобільні, залізничні, пішохідні, річкові і змішані пункти пропуску через державний кордон РФ".

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Згідно з документом, виняток становлять громадяни, які виїжджають у зв'язку зі смертю близького родича, за умови пред'явлення копії свідоцтва або довідки про смерть, а також документа, який підтверджує ступінь споріднення.

Як повідомляв Укрінформ, 18 березня 2020 року російське прикордонне управління ФСБ призупинило пропуск "іноземних громадян" на територію Криму з материкової України.