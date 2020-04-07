В Україні за потреби робитимуть 30 тисяч тестів на коронавірус на тиждень — Ляшко

В Україні за потреби збільшать кількість тестувань на коронавірус на тиждень.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна готова проводити зараз 30 тисяч тестувань на тиждень. Надалі у нас заплановані заходи та є стратегія розвитку тестувань, яка буде дозволяти проводити 80 тисяч тестувань на тиждень", - заявив Ляшко.

Він зазначив, що наразі в Україні проводять близько тисячі тестів в день.За його словами, сьогодні лабораторії не дозавантаженні зразками.

"Ми розпочали та говоримо про алгоритми, чому у нас не доставляються зразки на тестування в лабораторії. Питання в тому, чи всі пневмонії тестуються. Сьогодні ми маємо сигнал з областей, що всі, хто є з підозрою з пневмоніями - збираються зразки, доставляються в наші лабораторії. Можливо, є проблеми з реагуванням і не виїздом до людей, які повідомляють сімейного лікаря чи лікуючого лікаря про те, що в нього є підозра і не відбираються зразки на дослідження", - сказав Ляшко.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 6 квітня зафіксовано 1319 випадків захворювання на коронавірус, з них 38 летальних, 28 людей одужало.