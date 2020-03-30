В Україні запрацювали тимчасові пункти скринінгу

В Україні з’явилися тимчасові пункти скринінгового медичного сортування хворих на COVID-19.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі МОЗ Коронавірус_інфо.

"Такі пункти розгорнуто по всій Україні на території лікарень першої хвилі госпіталізації. Всі пацієнти з респіраторними симптомами, які звертаються у заклад охорони здоров’я (самозвернення, направлення лікарем чи транспортування бригадою екстреної медичної допомоги) мають пройти первинне скринінгове медичне розподілення ще до входу у приймальне відділення (відділення екстреної медичної допомоги)", - йдеться у повідомленні.

Це надасть медичним працівникам можливість розподіляти пацієнтів залежно від ступеня тяжкості та госпіталізувати в лікарні лише тих хворих, які потребують цілодобового медичного спостереження. Така схема сприятиме зниженню ризиків інфікування на території лікарні для інших пацієнтів.

Як повідомляв Укрінформ, в усіх областях України рятувальники облаштували тимчасові пункти прийому хворих на COVID-19. Станом на 30 березня встановлено 217 таких пунктів. Тимчасові пункти прийому облаштовані на базі наметів ДСНС.

Фото: МОЗ, Telegram-канал