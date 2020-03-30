На Сумщині встановили 21 санітарний контрольно-пропускний пункт із метою оперативного виявлення людей із симптомами коронавірусу.

Про це 30 березня поінформував голова Сумської ОДА Роман Грищенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наразі встановлено 21 КПП, всього їх має бути 31. Мета їх створення - оперативне виявлення людей із симптомами коронавірусу», - зазначив посадовець.

Також голова ОДА повідомив, що на території Сумської області вже встановлено 10 наметів, у яких у разі необхідності будуть проводитися тести у людей з підозрою на хворобу.

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Як повідомляв Укрінформ, на ранок 30 березня у Сумській області зафіксовано 9 випадків коронавірусу: 6 - у Конотопському районі (один з них летальний), 2 - у Сумах, один - в Охтирці. Із дев'яти хворих троє повернулися з-за кордону: двоє - в Суми, один - в Охтирку.

В Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали.

Фото: sumy.today