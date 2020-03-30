На Сумщині встановили 21 санітарний контрольно-пропускний пункт
Про це 30 березня поінформував голова Сумської ОДА Роман Грищенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Наразі встановлено 21 КПП, всього їх має бути 31. Мета їх створення - оперативне виявлення людей із симптомами коронавірусу», - зазначив посадовець.
Також голова ОДА повідомив, що на території Сумської області вже встановлено 10 наметів, у яких у разі необхідності будуть проводитися тести у людей з підозрою на хворобу.
Як повідомляв Укрінформ, на ранок 30 березня у Сумській області зафіксовано 9 випадків коронавірусу: 6 - у Конотопському районі (один з них летальний), 2 - у Сумах, один - в Охтирці. Із дев'яти хворих троє повернулися з-за кордону: двоє - в Суми, один - в Охтирку.
В Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали.
Фото: sumy.today