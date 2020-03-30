У Сумах затвердили нові правила поховання померлих від коронавірусу

У Сумах прийняли нові правила поховання померлих від коронавірусу.

Їх затвердили 30 березня на засіданні Сумського міськвиконкому, яке проходило в режимі відеоконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«При здійсненні поховання померлих від коронавірусної хвороби дозволяється одночасно перебувати в приміщенні не більше як одній особі на 10 квадратних метрів та забезпечити відстань між ними не менше півтора метри», - йдеться у рішенні.

При цьому комунальне підприємство «Спецкомбінат», яке надає в Сумах ритуальні послуги, спільно з працівниками правоохоронних органів має забезпечити облік осіб, присутніх на похованні померлих від коронавірусу, із їх ідентифікацією та зазначенням дати і часу їх перебування на місці прощання з померлим.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 30 березня у Сумах зафіксовано 2 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус.

Загалом в Україні 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.

Фото: glavcom.ua