Ще в одному місті на Сумщині зафіксували випадок коронавірусу
Укрінформ
На Сумщині коноронавірус дістався крайньої північної точки регіону – міста Шостки.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер міста Микола Нога.
«Важко писати інформацію. В нашому місті швидкі тести підтвердили захворюваність на короновірусну інфекцію жінки 34 років, яка повернулась із Єгипту», - повідомив міський голова.
Як повідомляв Укрінформ, раніше коронавірус на Сумщині було виявлено у жителів Сум, Охтирки й Конотопського району.
За даними Центру громадського здоров’я України, станом на 10.00 30 березня в Сумській області було зареєстровано 9 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус, один з них - летальний.
Фото: GEERT VANDEN WIJNGAERT/BLOOMBERG