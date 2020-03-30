Ще в одному місті на Сумщині зафіксували випадок коронавірусу

На Сумщині коноронавірус дістався крайньої північної точки регіону – міста Шостки.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер міста Микола Нога.

«Важко писати інформацію. В нашому місті швидкі тести підтвердили захворюваність на короновірусну інфекцію жінки 34 років, яка повернулась із Єгипту», - повідомив міський голова.

Як повідомляв Укрінформ, раніше коронавірус на Сумщині було виявлено у жителів Сум, Охтирки й Конотопського району.

За даними Центру громадського здоров’я України, станом на 10.00 30 березня в Сумській області було зареєстровано 9 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус, один з них - летальний.

Фото: GEERT VANDEN WIJNGAERT/BLOOMBERG