Ляшко пояснив, чому ПЛР-тести роблять не всім, хто повернувся в Україну

У Міністерстві охорони здоров’я вважають економічно та епідемічно необгрунтованим тестування методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) всіх, хто повернувся з-за кордону.

Про це на брифінгу 30 березня сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Чому не тестуємо всіх на ПЛР-тестах - тому що немає в цьому ніякого сенсу... оскільки є питання інкубаційного періоду і не завжди ПЛР тестування буде економічно та епідемічно обґрунтоване. Тому єдине правильне рішення - зараз зменшився пасажиропотік, тому відправка всіх на обсервацію. В разі появи симптомів у хворого будуть забирати зразки на дослідження, тестувати і після цього приймати певні клінічні рішення”, - сказав Ляшко.

Ляшко додав, що контактних осіб з хворими на COVID-19 будуть відправляти на самоізоляцію.

“В разі, якщо самоізоляцію неможливо забезпечити в домашніх умовах, вони повинні направлятися для ізоляції в спеціалізовані заклади, які називаються обсерватори і вже створені обласними державними адміністраціями в кожній області”, - сказав Ляшко.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.