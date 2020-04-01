Майже половина українців - "за" надзвичайний стан

Можливе введення надзвичайного стану в Україні підтримали б 49% українців, 43% виступили б проти.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

"Щодо можливого введення надзвичайного стану в Україні думки респондентів розділилися: 49% – підтримали б таку ініціативу, 43% – ні", - йдеться у повідомленні.

При цьому 83% підтримують можливу заборону на проведення масових заходів, страйків, мітингів в умовах надзвичайного стану в країні; 71% – не заперечують проти можливого обмеження в’їзду та виїзду в окремі міста та області; 65% – можливого обмеження руху транспортних засобів та їхнього огляду, 58% – можливого оголошення комендантської години в містах.

Водночас стосовно можливого надання державі права примусово вилучати майно у юридичних та фізичних осіб в умовах надзвичайного стану абсолютна більшість (80%) проти таких заходів. Лише 14% – підтримують.

Як зазначається, 74% опитаних вважають, що потрібно запровадити штрафи для людей за порушення карантину, 19% – проти такої ініціативи.

Згідно з даними опитування, 58% українців вважають запроваджені владою заходи щодо боротьби з коронавірусом оптимальними. 28% взагалі стверджують, що вони є занадто м’якими. Лише 6% переконані, що заходи є надто жорсткими.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: I хвиля 1000 респондентів (25-27 березня 2020 р.), ІІ хвиля 1000 респондентів (28-30 березня 2020 р.). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 4%. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Як повідомлялося, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.