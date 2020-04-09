Укрпошта розповіла, як замовити доставку пенсії додому

Для того, щоб оформити через Укрпошту доставку пенсії додому, необхідно заповнити анкету на сайті компанії або зв'язатися зі своїм листоношею, контакти якого можна дізнатися, зателефонувавши до контакт-центру Укрпошти.

Про це Укрінформу відповіли в контактному центрі Укрпошти.

"У період дії карантину, який встановлено на рівні держави через поширення коронавірусної інфекції, змінено порядок виплати пенсії та соціальної допомоги. Пенсіонери, які є найбільш вразливою категорією щодо інфікування коронавірусом, можуть отримати адресну доставку пенсії додому", - зазначили в Укрпошті.

Так, щоб отримати пенсію, не виходячи з дому, необхідно просто познайомитися з листоношею, який обслуговує ваш будинок. Для цього потрібно заповнити онлайн-форму або зателефонувати до контакт-центру 0 800 300 545 та набрати цифру 9.

Доставка пенсій та соціальної допомоги додому – безоплатна.

Таким же чином можна замовити безкоштовно ще низку послуг та сервісів. Так, можна сплатити комунальні платежі, замовити ліки, оформити онлайн-передплату, отримати поштовий переказ "З картки додому", замовити продукти та інші товари широкого вжитку, купити товари з інтернет-магазинів.

Національний поштовий оператор "Укрпошта" на період карантину зробив безкоштовною доставку з понад сотні магазинів та семи торгових майданчиків. Зокрема, в категоріях: техніка й електроніка, одяг, взуття й аксесуари, краса й здоров’я, товари для дітей, для офісу, дому й дачі, навчання і дозвілля тощо. А також - маркетплейсів, серед яких такі відомі в Україні торгові майданчики, такі як Prom.ua, Rоzetka, AliExpress та інші.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін на своєму засіданні в середу, 8 квітня, ухвалив постанову "Про розвиток соціальних сервісів для деяких соціальних груп населення". Цим нормативним актом прописаний експеримент, який покликаний допомогти громадянам платити за комуналку дистанційно. Також, встановлено новий алгоритм доставки пенсій і соціальної допомоги.

У 2019 році Пенсійний фонд України запровадив нову модель звернення громадян за призначенням пенсії в "один дотик" через вебпортал електронних послуг Фонду.