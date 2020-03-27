В українській армії – випадків коронавірусу немає, на ізоляції – 157 осіб

Станом на ранок 27 березня епідеміологічна ситуація в Збройних Силах України є контрольованою, хворих на коронавірус серед військовослужбовців ЗСУ не виявлено.

Про це повідомляє пресслужба Командування медичних сил ЗСУ.

«На 07.00 27 березня в Збройних Силах України випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу Covid-19, не зареєстровано. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 157 осіб», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 49 військовослужбовців закінчується ізоляція у найближчі 5 діб.

Як повідомлялося, у районі проведення Операції об’єднаних сил створені резерви медичних масок, костюмів біозахисту, респіраторів та рукавичок.

В Україні зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.