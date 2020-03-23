ЗСУ запросили міжнародну допомогу проти коронавірусу – НАТО

Збройні сили України запросили міжнародну допомогу у подоланні глобальної пандемії коронавірусу Covid-19.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Північноатлантичного Альянсу.

«23 березня Євроатлантичний координаційний центр реагування на природні лиха та катастрофи (EADRCC - Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre) отримав запит про міжнародну допомогу від Збройних сил України для відповіді на глобальну пандемію коронавірусу. З метою запобігання розповсюдженню вірусу у військових підрозділах Збройних сил України, EADRCC попросив міжнародних партнерів надати допомогу Міністерству оборони України у постачанні гуманітарної допомоги», - йдеться у повідомленні.