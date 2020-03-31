На Полтавщині у понад пів тисячі людей закінчилася самоізоляція - всі здорові

На Полтавщині у 571 особи закінчився термін самоізоляції з приводу коронавірусу. Ні в кого з них захворювання не виявилося. Ще майже 2 тис.людей продовжують залишатися в самоізоляції.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної держадміністрації.

"Нині на самоізоляції на Полтавщині перебувають 1967 людей. Переважно це громадяни, які повернулися з-за кордону. Термін перебування на самоізоляції у 571 особи закінчився. Всі вони здорові. Перебувають під наглядом сімейних лікарів", - йдеться у повідомленні.

Водночас медики продовжують перевіряти підозри на COVID-19 методов ПЛР-тестування. Тепер ці аналізи можуть проводити в Полтавському обласному лабораторному центрі, повідомив під час брифінгу голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов. Напередодні було перевірено двох жінок із Кременчука – 34 і 69 років та жительку Горішніх Плавнів, 29 років. ПЛР-тести показали, що коронавірусу в жінок немає.

Станом на 31 березня в області перевіряють дві нові підозри.

«43-річний житель Машівки повернувся з Бельгії, дотримувався самоізоляції, йому стало зле. Йому призначили лікування, від госпіталізації відмовився, лікується вдома. Підозру на COVID-19 виявили і в 33-річної жительки Кременчука. Вона не подорожувала. Контактувала з 68-річною мешканкою Кременчука у пульмонологічному відділені, де перебувала хвора на коронавірус до встановлення діагнозу. Нині жінку перевели в інфекційний стаціонар», – поінформував Синєгубов.

Він зазначив, що в області використано вже близько 100 експрес-тестів.

Як повідомляв Укрінформ, загалом в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 69 нових випадків.

На Полтавщині наразі лабораторно підтверджено один випадок захворювання на коронавірус.