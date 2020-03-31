На Сумщині виявили 154 контактні особи, які спілкувалися з хворими на COVID-19
Про це 31 березня під час брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров’я Сумської ОДА Дмитро Кравцов.
«У хворих визначено 154 контактних особи, всі вони на самоізоляції, за ними спостерігають лікарі і контролює поліція», - розповів Кравцов.
За його словами, на Сумщині на ранок 31 березня зареєстровано 9 підозр захворювання на коронавірус. Троє осіб знаходяться в обласній інфекційній лікарні, по 1 - в Шосткинській і Білопільській ЦРЛ, 4 - на самоізоляції.
Загалом Сумським обласним лабораторним центром з початку реєстрації було перевірено 67 підозр, 40 з них не підтверджено.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Сумського обласного лабораторного центру, станом на ранок 31 березня в Сумській області зареєстровано 17 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них 1 – в Конотопському районі – летальний.
В Україні зареєстровано 549 хворих на COVID-19.
З метою протидії поширення коронавірусу в області посилюються карантинні заходи. Зокрема, на території регіону облаштовується 31 санітарний контрольно-пропускний пункт для оперативного виявлення людей із симптомами коронавірусу.
Також на території Сумської області вже встановлено 10 наметів, у яких у разі необхідності будуть проводитися тести у людей з підозрою на хворобу.