На Сумщині виявили 154 контактні особи, які спілкувалися з хворими на COVID-19

На Сумщині у 17 хворих на коронавірус виявили загалом 154 контактні особи.

Про це 31 березня під час брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров’я Сумської ОДА Дмитро Кравцов.

«У хворих визначено 154 контактних особи, всі вони на самоізоляції, за ними спостерігають лікарі і контролює поліція», - розповів Кравцов.

За його словами, на Сумщині на ранок 31 березня зареєстровано 9 підозр захворювання на коронавірус. Троє осіб знаходяться в обласній інфекційній лікарні, по 1 - в Шосткинській і Білопільській ЦРЛ, 4 - на самоізоляції.

Загалом Сумським обласним лабораторним центром з початку реєстрації було перевірено 67 підозр, 40 з них не підтверджено.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Сумського обласного лабораторного центру, станом на ранок 31 березня в Сумській області зареєстровано 17 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них 1 – в Конотопському районі – летальний.

В Україні зареєстровано 549 хворих на COVID-19.

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З метою протидії поширення коронавірусу в області посилюються карантинні заходи. Зокрема, на території регіону облаштовується 31 санітарний контрольно-пропускний пункт для оперативного виявлення людей із симптомами коронавірусу.

Також на території Сумської області вже встановлено 10 наметів, у яких у разі необхідності будуть проводитися тести у людей з підозрою на хворобу.