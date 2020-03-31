На Сумщині вже 17 хворих на коронавірус

У Сумській області зареєстровано 17 хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Сумський обласний лабораторний центр.

"Хворих з уточненим діагнозом на COVID-19 (лабораторно підтвердженим методом ПЛР у вірусологічній лабораторії ДУ «Сумський ОЛЦ МОЗ України») станом на 9.00 31 березня в Сумській області 17 осіб", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у Сумах вже троє хворих, у Конотопському районі – 9 (1 випадок летальний), один випадок підтверджений у Кролевецькому районі і чотири - в Охтирці.

Також у Сумській області наразі налічується 9 осіб із підозрою на COVID-19: у Сумах – 5, у Сумському районі – 2, у Шостці і Білопільському районі – по 1.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Центру громадського здоров’я України, станом на ранок 31 березня в Сумській області було зареєстровано 10 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них 1 – в Конотопському районі – летальний.

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В Україні зареєстровано 549 хворих на COVID-19.

З метою протидії поширення коронавірусу в області посилюються карантинні заходи. Зокрема, на території області облаштовується 31 санітарний контрольно-пропускний пункт для оперативного виявлення людей із симптомами коронавірусу.

Також на території Сумської області вже встановлено 10 наметів, у яких у разі необхідності будуть проводитися тести у людей з підозрою на хворобу.

На ранок кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 по всьому світу становить 788 041, число смертей – 37 877, а одужали наразі вже 166 411 осіб.