У Сумську область прибув гуманітарний вантаж із Китаю

У понеділок, 30 березня, з Києва до Сумської області надійшов гуманітарний медичний вантаж від Китаю.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у пресслужбі Сумської облдержадміністрації.

«У гуманітарному вантажі, призначеному для боротьби з коронавірусом, 4020 медичних респіраторів, 4 тисячі посилених медичних масок, 800 звичайних захисних масок, медичні рукавички та 1080 костюмів біозахисту», - зазначили у пресслужбі.

За її інформацією, цей вантаж буде розподілений між лікарнями області. Захисний одяг, маски – для бригад екстреної допомоги, сімейних лікарів, інфекційних лікарень.

На цьому тижні на Сумщині очікують отримання ще однієї партії гуманітарної медичної допомоги з Китаю. У цілому таких надходжень в область буде декілька.

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Як відомо, 29 березня в Україну з Китаю прибули 33 тис. спецкостюмів та 250 тис. респіраторів для лікарів, які приймають хворих на коронавірус пацієнтів. Чергову партію захисних масок, медичного захисного одягу, обладнання та тестових систем в Україну заплановано відправити 31 березня.

Фото: sm.gov.ua